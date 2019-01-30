CHP’li Tanal: TRT payı faturalardan kaldırılsın

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Türkiye yine bir seçim dönemine giriyor. Her seçim olduğu gibi TRT iktidarın televizyonu gibi yayın yapmaya, yaptığı yayının parasını da halktan almaya devam edecek. Kanun teklifimin amacı bu adaletsizliğe son vermektir” dedi.

3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişiklik yapılması için Meclise kanun teklifi veren Tanal, “Türkiye’de yaşamakta olan her elektrik abonesinden TRT payı adı altında alınan bedel 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununu uyarınca alınmaktadır. Elektrik faturalarındaki TRT payı yüzde 2’dir ve her elektrik abonesinden alınmaktadır. Türkiye’de elektrik kullanmak, elektrik abonesi olmak bir temel ihtiyaç niteliğindedir. Hiçbir vatandaş, elektrik kullanmak için mecburen TRT payı ödemek zorunda bırakılmamalı, temel giderler olarak görülmesi gereken elektrik faturaları olabildiğince hafifletilmelidir” dedi.

HALKTAN TRT PAYI ALMAMALIDIR

“TRT’nin gelirleri ve harcamaları ile yürütmekte olduğu yayıncılık anlayışı da kamuoyunda tepkiyle karşılanmaktadır” diyen Tanal, “TRT, 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 20 günde toplamda 41 saat Ak Partiye yer verirken, CHP için sadece 4 saat ayırmıştır. Bu halde halkı tarafsızlık ilkesiyle bilgilendirmesi ve yayıncılığını buna göre yapması gereken TRT’nin artık tarafsız tutumunu kaybetmiş olduğu da açıktır. Sosyal Devlet ilkesi gözetilerek, kişilerin elektrik hizmetinden faydalanmasının kolaylaştırılması ve bunun için ödedikleri ücretin hafifletilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda halk nezdinde hayal kırıklığı yaratan yayınlarıyla akıllara kazınan TRT, yayınlarını halkın yararına göre şekil vermedikçe halktan TRT payı almamalıdır” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)