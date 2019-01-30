Yargıtay savcısı 23 gazetecinin cezasının onanmasını istedi

Yargıtay Başsavcılığı aralarında Murat Aksoy ve Atila Taş’ın da bulunduğu 23 gazeteciye verilen hapis cezasını onayan İstinaf Mahkemesi kararının onanması istemiyle tebliğname verdi. İlgili daire istinaf kararını onarsa, gazetecilerin cezaları kesinleşmiş olacak.

Yargıtay savcısı, gazetecilerin “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla hapis cezası almalarının ardından temyize taşınan davanın reddedilmesini talep etti. Gazetecilerin dosyası, istinaf mahkemesinin 22 Ekim 2018’de davayı esastan reddetmesinin ardından temyize taşınmıştı.

Ayrı ayrı 11 gazetecinin 6 yıl 3 ay, ve 12 gazetecinin 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava kapsamında 23 gazeteci yargılanmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tebliğnamede, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanan dava hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin verdiği red kararının onanmasını talep etti.

İstinaf mahkemesi kararında, dosyada mevcut delillerin, suçun ispatı bakımından yerinde ve yeterli olduğu ve yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğu savunulmuştu. Yargıtay Başsavcılığı, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını öne sürerek temyiz davasının esastan reddedilmesini ve gazetecilerin hükümlerinin onanmasını talep etti. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Murat Aksoy: Bu haksızlığın bitmesini istiyorum