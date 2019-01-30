30 Ocak 2019 13:56

Barış Yarkadaş: Gazeteciler konuşamaz hale getiriliyor

Barış Yarkadaş, ocak ayı 'Medya raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Yarkadaş, 'Gazetecilik, iktidar tarafından suç olarak görülüyor' dedi.

Barış Yarkadaş: Gazeteciler konuşamaz hale getiriliyor

Fotoğraflar: Ayşe Düzkan | Evrensel - Eren Erdem | DHA

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    CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, her ay düzenli olarak yayınladığı Medya Raporunun ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı. “Gazeteciler yine adliye koridorlarını arşınlamak zorunda kaldı” diyen CHP’li Yarkadaş, “Gazeteciler haber yapamaz, konuşamaz ve yazamaz hale getiriliyor. Gazetecilik, iktidar tarafından suç olarak görülüyor” diye konuştu.

    Raporu Gana’da, futboldaki yolsuzluğu araştırdığı için ocak ayında katledilen Gazeteci Ahmet Hüseyin Suale ile Libya’nın Trablus kentindeki çatışmaları görüntülerken öldürülen Foto Muhabir ve Bağımsız Gazeteci Mohamed Ben Khalifa’ya ithaf ettiğini söyleyen Yarkadaş, medyanın ocak ayında trajik bir yargılamaya şahit olduğunu hatırlattı.

    Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP PM Üyesi Eren Erdem’in de gazetecilik faaliyetleri yüzünden 213 gündür cezaevinde tutulduğunu belirten Yarkadaş, “Eren, Silivri zindanından bir çığlık atarak adalet istiyor. Eren, hukuksuzluğa karşı bedenini açlığa yatırıyor ve 'Adalet Orucu' tutuyor. Sözün eylemini bitirdiği bir noktadayız” diye konuştu.

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    ‘AYŞE DÜZKAN DA HAPSE GİRDİ’

    Özgür Gündem Gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Düzkan’ın da salı günü cezaevine konulduğunu hatırlatan Yarkadaş, “Bir günlük yayın yönetmenliğine 1 yıl hapis cezası adaletle, insafla, vicdanla bağdaşmıyor” dedi.

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    Yarkadaş, Ocak ayında yaşanan hak ihlallerini ise şöyle sıraladı:

    • 2 gazeteci tutuklandı, 2 gazeteci gözaltına alındı, 36 gazeteci hakim karşısına çıktı.
    • 2 gazeteci ifade verdi, 5 gazeteci 22 yıl hapis cezası aldı, 3 gazeteciye dava açıldı.
    • 2 gazeteci darp, 1 gazeteci tehdit edildi. 3 gazeteciye 22 bin 660 lira para cezası verildi, 1 kitap cezaevine alınmadı.
    • 1 yönetmene dava açıldı, 1 haber hakkında soruşturma başlatıldı, 1 belgesel erişime engellendi.

    (MEDYA SERVİSİ)

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