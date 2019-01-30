Erdoğan'dan Fazıl Say konseri açıklaması: Linç kampanyası başlattılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist Fazıl Say’ın konserine gittiği için belli bir kesimin linç kampanyası başlattığını söyledi, “Bugüne kadar sanatçılar arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmadık” diye iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki ‘Mülki İdare Amirleri Buluşması’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“SANATÇILAR ARASINDA AYRIM YAPMADIK”

- “Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim devlet ile vatandaşların arasının kapanmasından rahatsız oluyor. Bu kesim cumhur ile cumhuriyetin barışmasını kendi çıkarlarına yönelik büyük bir tepki olarak algılıyor. Ülkemizde sosyal gerilimleri düşürecek çabalar bunları çok öfkelendiriyor. Öyle ki bu kesimler kendi ipotekleri altında olduğunu düşündükleri resim, müzik, edebiyat gibi alanlarda söz söylenmesini kabullenemiyor. Bunlara göre sanat sadece kendilerinin onay verdiği kalıplara onay verdikleri zaman sanattır. Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin yetiştirdiği Sayın Fazıl Say’ın konserine iştirak ettik. Bu konserde gerçekten güzel bir müzik ziyafetini yaşadık. Malum kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar. Bugüne kadar sanatçılar arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmadık.”

YIKILAN AKM’NİN YERİNE YAPILACAK OPERA BİNASININ TEMELİ HAFTAYA ATILACAK

- “Taksim’deki ömrünü tamamlamış AKM binası yerine çok daha modern eserin temelini önümüzdeki hafta atacağız. Niye yapmadılar, yapamazlar, çünkü onların böyle bir derdi yok.”

- “Sizlerden (kaymakamlar) günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle.” (HABER MERKEZİ)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist Fazıl Say’ın konserini izledi