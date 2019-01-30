İYİ Partiden Tunç Soyer'e destek: Kararımızın arkasında duracağız

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Tunç Soyer’in tartışma yaratması üzerine açıklama yaptı.

“KARARIMIZIN ARKASINDA DURACAĞIZ”

Oda Tv'nin haberine göre; Aytun Çıray İYİ Partinin CHP ile bazı il ve ilçelerde demokrasi için işbirliği yapma kararı aldığını hatırlatarak, “Tunç Soyer’i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız” diye belirtti.

Aytun Çıray, şunları söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu işbirliği kapsamının içindedir. Dolayısı ile CHP’ye bırakılan bu ilin belediye başkan adayı Tunç Soyer’i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız. Bu benim, bir İzmir Milletvekili olarak benim parti görevim olduğu kadar siyasi ahlâkımın gereğidir. Açıkça ifade etmeliyim ki; Sayın Tunç Soyer’e yapılan saldırıların gerçek nedeni babaları merhum Nurettin Soyer'in Fethullah Gülen'i ilk mahkûm eden yargıç olmasıdır. Soyer'e yapılan saldırılar arkasında Fetöcülerin intikam alma niyetleri vardır. Siyasiler bir defa daha Fetöcüler tarafından aldatılmaktadırlar. Fetöcü trollerin başlattığı bu kampanyaya alet olan siyasiler, bu örgüt tarafından kandırılanlar şimdi de cahiliye dönemi hukukundan medet mi umuyorlar? Kimse provokasyonlara gelmesin. Bu ayıptır.”

"FETÖ'YE VERİLEN MAHKUMİYETİN İNTİKAMI"

Çıray, “Asıl maksat tarihin yükü adı altında tarihsel bir intikam almaktır: FETÖ'ye verilen yegane mahkumiyetin intikamı! Burada çok tuhaf olan husus, bu asıl niyetin, ülkücüler kullanılarak kamufle edilmesidir. Bu ülkenin vatansever evlâtları Ülkücüler sahnelenen bu oyunda FETÖ'cülerin kendilerine biçtikleri çirkin rolü idrak ve fark etmeli, kendilerini Nurettin Soyer'in bizzat 15 Temmuz 2016 kanlı ihanet ve darbe kalkışmasıyla ne kadar haklı ve hukuki olduğu doğrulanan kararı nedeniyle oğlu üzerinden bir öç ve intikamın aleti haline getirilmelerine asla müsaade etmemelidirler” dedi. (HABER MERKEZİ)