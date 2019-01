Ermeni okullarına asılan Türkiye bayrakları ile ilgili soruşturma

ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan iki Ermeni okuluna 29 Ocak günü dışarıdan gelen kimliği belirsiz kişilerce Türkiye bayrakları asıldı. Polis olayla ilgili soruşturması başlattı.

Bayrak asılan eğitim ve öğretim kurumları; Encino'daki Ferrahyan Ermeni Okulu ile Canoga Park'taki AGBU Manukyan-Demirciyan Okulu.

BBC Türkçe'nin haberine göre polis güvenlik kamerası kayıtlarını izliyor ve güvenlik güçleri okulların çevresinde devriye geziyor.

Amerikan Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Türkiye bayrakları Salı sabahı siyah kıyafet giymiş maskeli bir kişi tarafından asıldı. Los Angeles Times'a konuşan polis kaynakları, Encino'daki olayın "nefret suçu" kapsamında soruşturulduğunu açıkladı.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her çocuğun korkmadan okula gitme hakkı var. Ermeni-Amerikan topluluğunun bu tehditkar davranışın arkasında kimin olduğunu bilmesi gerek, Los Angeles polisinin bunu kimin yaptığını bulana kadar çalışmaya devam edeceğini biliyorum" dedi.

Los Angeles'a bağlı Encino'daki Ferrahyan Ermeni Okulu’ndan velilere yapılan açıklamada 29 Ocak sabahı yaşanan olay nedeniyle derslerin aksamadığı, okuldaki öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için ekstra önlemlerin alınacağı ve yetkililerin bu konuda bilgilendirildiği belirtilmişti.

Early this morning, Turkish flags were hung on various Armenian schools in LA including Ferrahian Armenian School. Absolutely disgusting and unacceptable in 2019. pic.twitter.com/rUbaJeKDIG