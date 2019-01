ABD’de Ermeni okullarına Türkiye bayrakları asıldı, okullar önlem aldı

ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan bazı Ermeni okullarına dışarıdan gelen kimliği belirsiz kişilerce Türkiye bayrakları asıldı.

Los Angeles'a bağlı Encino'daki Ferrahyan Ermeni Okulu’ndan velilere yapılan açıklamada dün sabah yaşanan olay nedeniyle derslerin aksamadığı, okuldaki öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için ekstra önlemlerin alınacağı ve yetkililerin bu konuda bilgilendirildiği belirtildi.

Early this morning, Turkish flags were hung on various Armenian schools in LA including Ferrahian Armenian School. Absolutely disgusting and unacceptable in 2019. pic.twitter.com/rUbaJeKDIG