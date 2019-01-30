ABD’de Ermeni okullarına Türkiye bayrakları asıldı, okullar önlem aldı

ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan bazı Ermeni okullarına dışarıdan gelen kimliği belirsiz kişilerce Türkiye bayrakları asıldı.

Los Angeles'a bağlı Encino'daki Ferrahyan Ermeni Okulu’ndan velilere yapılan açıklamada dün sabah yaşanan olay nedeniyle derslerin aksamadığı, okuldaki öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için ekstra önlemlerin alınacağı ve yetkililerin bu konuda bilgilendirildiği belirtildi.

Early this morning, Turkish flags were hung on various Armenian schools in LA including Ferrahian Armenian School. Absolutely disgusting and unacceptable in 2019. pic.twitter.com/rUbaJeKDIG — Dickran Khodanian (@DKhodanian) 29 Ocak 2019

Canoga Park'taki AGBU Manukyan-Demirciyan Okulu’nun açıklamasında Los Angeles polisinin yaşananları bir “Nefret vakası” olarak ele aldığı bildirildi. Okula bayrak asılması dışında tehdit edici bir not bırakılmadığı belirtilirken güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

İki okul tarafından yapılan açıklamalarda eylemi gerçekleştirenlerin bulunmasının talep edildiği vurgulandı.

Amerika Ermenileri Ulusal Komitesi’nde çalışan Akademisyen Dickran Khodanian, olaya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabında paylaştı ve "2019 yılında kesinlikle iğrenç ve kabul edilemez" yorumunda bulundu.

(DIŞ HABERLER)