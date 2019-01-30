Parkta cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen erkek tutuklandı

Antalya'da parkta 3 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 56 yaşındaki R. Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, taciz olayı 28 Ocak günü saat 19.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3878 Sokak üzerindeki çocuk parkında yaşandı. Evlerinin önündeki parka inen M.İ. (12), B.S. (15) ve M.B. (11) adlı erkek çocukları, burada bir süre vakit geçirdi. İddiaya göre, çocuklar parkta oturduğu sırada R. Y. yanlarına geldi. Çocuklara önce "Öpüşelim mi?" diyen Y., daha sonra cinsel tacizde bulundu. Çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla polise haber verildi.

Şikayet üzerine çocuklara parkta cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen R. Y. gözaltına alındı. Çocuklar ise bilgilerine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorgulanan R. Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)