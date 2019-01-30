Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası 2019 enflasyon öngörüsünü yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya indirdi. TCMB Başkanı, enflasyonda ikna edici düşüşü görene kadar sıkı para politikası uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Çetinkaya, bu yıl enflasyonu yüzde 14,6 olarak tahmin ettiklerini, 2020'de yüzde 8,2 ve 2021'de yüzde 5,4 olarak öngördüklerini bildirdi. TCMB Başkanı, enflasyonda ikna edici düşüşü görene kadar sıkı para politikası uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Çetinkaya, sıkı para politikası duruşunun yanı sıra petrol ve ithal fiyatlarındaki gerileme, belirli ürünlerde vergi indirimleri ve iç piyasada zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili oldunu öne sürdü.

Çetinkaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"İktisadi faaliyet Ekim raporuna uyumlu şekilde 2018 üçüncü çeyrekte yavaşladı. Yurt içi talep tüketim ve yatırım kaynaklı olarak daraldı. Finansal koşullardaki sıkılık devam ederken kredi büyüme hızındaki yavaşlama belirginleşti. Enflasyon 2018 yıl sonunda ekim enflasyon tahminleri ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İktisadi faaliyetteki yavaşlamaya bağlı olarak işsizlik oranı yükseldi."

2019 VE 2020 İÇİN ENFLASYON TAHMİNLERİ

TCMB'nin açıkladığı enflasyon tahminleri şöyle:

■ Enflasyonu, yüzde 70 olasılıkla 2019 yılı sonunda yüzde 11,9-17,3 aralığında -orta noktası yüzde 14,6- gerçekleşeceği öngörüldü (önceki tahmin, yüzde 12,3-18,1 ile yüzde 15,2)

■ Enflasyonu, yüzde 70 olasılıkla 2020 yılı sonunda yüzde 5,1-11,3 aralığında -orta noktası yüzde 8,2- gerçekleşeceği öngörüldü (önceki tahmin, yüzde 6,0-12,6 ile yüzde 9,3)

■ Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediliyor.

(EKONOMİ SERVİSİ)