30 Ocak 2019 11:08
YDS başvuruları başladı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını 6 Şubat'a kadar yapabilecek.
ÖSYM logosu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YDS/1, 24 Mart'ta yapılacak. Sınav başvuruları, 6 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adayların başvuru sürecinde 2019-YDS/1 Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor. (AA)
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