Maduro: Trump, öldürülmem için Kolombiya mafyasına talimat verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya hükümeti ve mafyasına kendisini öldürme talimatı verdiğini iddia etti.

RIA Novosti’ye konuşan Maduro, suikast emrinden şüphesi olmadığını belirterek “Bana bir şey olursa Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque sorumludur” dedi.

Bu talimata rağmen güvenliğinden endişe etmediğini söyleyen Maduro, “Her zaman Venezuela halkının koruması altındayım, burada iyi bir istihbarat servisimiz var” şeklinde konuştu.

Maduro, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Trump'ın Venezuela hükümetiyle iletişime geçmesini önlediğini de söyledi. Maduro, Trump'a ulaşmayı birkaç kez denediğini ifade etti.

SEÇİM 2025'TE

Avrupa'dan gelen "8 gün içinde seçime gidin" ultimatomunu "şantaj" olarak gördüğünü söyleyen Trump, bu çağrıyı yapan ülkelerin, devlet başkanlığı süresinin dolacağı 2025'e kadar beklemeleri gerekeceğini vurguladı. (DIŞ HABERLER)