Apple'ın Çin'deki gelirleri mali yılın ilk çeyreğinde yüzde 27 azaldı

Apple, bu çeyrekte Çin'de 13.17 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin, 2018 mali yılının ilk çeyreğinde Çin'deki gelirleri 17.96 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Apple'ın, bu çeyrek dönemdeki satışların, beklenenden daha düşük olabileceğini belirtmesi, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de iPhone talebinin zayıf kalmaya devam ettiğinin sinyali sayıldı.

Apple CEO'su Tim Cook, "Ocak ayına girdiğimizde işler Aralık ayına göre düzelmeye başladı, bunu da iyimser olmamız için iyi bir işaret olarak kabul ediyorum. Elbette bu aşamada bunun ne kadar süreceğini kestirmek zor; ancak, ticari gerilimlerin (ABR ve Çİn arasındaki) biraz gevşemesi de benim iyimserliğimi destekliyor" dedi.

ABD merkezli teknoloji firması Qualcomm, Aralık 2018'de Çin'de mahkeme kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını duyurmuştu.

Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışının yasaklandığı kaydedilmişti. (DIŞ HABERLER)