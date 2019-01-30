Arda Turan-Berkay kavgasının duruşması 19 Haziran'a ertelendi

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başladı. Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi. Arda Turan'ın 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi istenen davanın karar duruşması 19 Haziran'a ertelendi.

Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma için futbolcu Arda Turan, avukatı Şeref Dede ile şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin duruşmada hazır bulundu.

TURAN'IN GİZLİLİK TALEBİNE RET

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

BERKAY: AYLIK GELİRİM BİN LİRA

Kimlik tespiti sırasında Arda Turan, "Profesyonel sporcuyum. Aylık gelirim 300 bin avro" dedi. Berkay ise, "Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira" diye konuştu.

Berkay Şahin savunmasına, "Arda Turan hatasını kabul edecek özür dileyecek" diyerek başladı. "Kendisi yeni baba oldu, ben çocuğundan bir saat bile ayrı kalmasını istemem" diyen Berkay, "Yaptığı terbiyesizliği kabul edecek" ifadesini kullandı.

"SİLAHI EVDEN ALMADIM, ARABADAYDI"

Berkay Şahin'in avukatı Arda Turan'a "Bir çiçek yerine neden silahla gittiniz?" diye sordu. Arda Turan ise "Haklısınız. Silahla gitmem doğru değildi. Sabah saat 05.00'dı. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım aile hassas bir konu benim için. Silahı evden almadım, arabadaydı. Özel bir çaba yoktu, silahı almak için" diye cevap verdi.

"DAVAYA KONU SÖZLERİ ÖZLEM'E SÖYLEMEDİM"

Arda Turan ise "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Berkay'ın eşi ve ailesiyle ilgili böyle bir şeyin içinde olmadım. Konuşma sırasında Berkay bana 'y...' dedi şikayetçiyim. Davaya konu sözleri Özlem'e söylemedim" dedi.

Bunun üzerine Berkay Şahin'in avukatı, "Özlem hanımı tanımadığınız söylediniz. Sizce neden böyle bir iftira atsın?" diye sordu. Arda Turan söz alarak "Başkalarının hayatları nasıl ilerler ben bilemem. Onun cevabı müvekkillerinize sorun" dedi.

Özlem Şahin de "Olay gecesi Arda Turan, 'Çok güzelsin. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım' dedi. Arda Turan alkollüydü. Oradan uzaklaştım. Ben kimseye iftira atmadım. Benim bir çocuğum var, biri de karnımda. Allahın huzurunda herkes hesap verecek, şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

Berkay'ın avukatı, "Adalet eşitliği gereği Ahmet'e Mehmet'e ne uygulanıyorsa Arda Turan'a da uygulansın. Tutuklama kararı sizin takdirinizdir. Biz adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.

BERKAY'DAN BİN LİRA AÇIKLAMASI

Şarkıcı Berkay Şahin, duruşma sonrası mahkemede aylık gelirini bin lira açıklamasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bizim aylık kazancımızı bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin '300 bin avro kazanıyorum aylık' demesine karşılık ben de bin lira kazanıyorum dedim. Bu maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi.

Güzel kardeşlerim mahkeme salonunda “kinaye” olarak yapılmış söylenmiş bir söz :) ciddiye almayın... birimde mahkeme salonundakilerinde gülüp geçtiği bir konudur yazılı anlamayanlara… https://t.co/yDHbFTPHag — Berkay (@berkaysahinn) 30 Ocak 2019

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin, yaklaşık 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. (İstanbul/DHA)

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