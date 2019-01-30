Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ı galibiyete taşıdı

NBA'de Cleveland Cavaliers sahasında Washington Wizards'ı 116-113 yenerken Cedi Osman 26 sayıyla takımını sürükledi.

36 dakikada 16'da 10 isabetle (8'de 4 üçlük) 26 sayı kaydeden Cedi Osman, istatistiklerine 5 ribaunt 7 asist 2 top çalma ve 1 blok ekledi.

Bu sezon 11. galibiyetini alan Cleveland'da kenardan Jordan Clarkson da 15'te 10 isabetle 28 sayı attı ve takımın en skorer ismi oldu.

Ocak ayındaki çıkışını sürdüren Cedi Osman, son 4 maçta sırasıyla 25, 29, 17 ve 26 sayı atmış oldu. Cavaliers bu maçlarda 2 galibiyet aldı ancak Doğu ekibi halen New York Knicks(10 galibiyet 39 mağlubiyet) ve Phoenix Suns'la (11 galibiyet 42 mağlubiyet) birlikte ligin dibinde yer alıyor.

NBA'de gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 105-115 * Orlando Magic-Oklahoma City Thunder 117-126 * Brooklyn Nets-Chicago Bulls 122-117 * Houston Rockets-New Orleans Pelicans 116-121 * San Antonio Spurs-Phoenix Suns 126-124. (SPOR SERVİSİ)