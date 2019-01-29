29 Ocak 2019 22:56Son Düzenlenme Tarihi: 29 Ocak 2019 23:10
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Silivri'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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Fotoğraf: DHA
Silivri Kavaklı Mahallesi'nde bulunan GCL adlı geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı.
Fabrikadan çıkan yoğun dumanların bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. (HABER MERKEZİ)
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