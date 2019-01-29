Kızıldeniz’de mülteci botu alabora oldu: 30 ölü, en az 130 kayıp

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kızıldeniz kıyısındaki doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında iki botun alabora olması sonucu meydana gelen kazada 30 mültecinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah ülkenin kuzeydoğusundaki Obock bölgesinin Godorya açıklarında meydana gelen kazadan 16 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, dün ve bugün yapılan arama kurtarma çalışmalarında toplam 30 mültecinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

IOM Sözcüsü Joel Millman, “Şu ana kadar 5'i dün 25'i de bugün olmak üzere 30 göçmenin cesedine ulaştık. Ama bu rakamdan çok daha fazla göçmen kayboldu” diye konuştu.

İki botun alabora olduğu kazada en az 130 mültecinin ölmesinden endişe ediliyor.

IOM Cibuti Misyon Şefi Lalini Veerassamy kazaya ilişkin, “Bu trajik olay, savunmasız göçmenlerin masum bir şekilde daha iyi yaşamlar ararken karşılaştıkları riskleri gösteriyor. Cibuti hükümeti bu kritik konuda daima empati ve bölgesel liderlik gösteriyor. Bu trajedileri önlemek ve göçmenlerin hayatını korumak için onları desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaza hakkında yerel kaynaklar, botların karadan hareket ettikten 30 dakika sonra aşırı yük nedeniyle alabora olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki IOM çalışanlarına konuşan batan botlardan birinden sağ olarak kurtulan 18 yaşındaki genç ise kendisinin bulunduğu botta 16'sı kadın toplam 130 kişinin olduğunu söylemişti.

Adı açıklanmayan genç, ikinci botta kaç kişinin olduğunu bilmediğini kaydetmişti.

AKDENİZ GÜZERGAHINDA HER GÜN ORTALAMA 6 MÜLTECİ CAN VERDİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) ‘Umutsuz Yolculuklar’ adıyla yayımlanan raporunda, Akdeniz'in mülteciler için dünyanın en ölümcül rotası olduğu belirtildi.

Raporda, 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan mülteci sayısının 139 bin 300'le son 5 yılın en düşük rakamı olduğu kaydedildi.

Geçişlerdeki düşüşe rağmen geçen yıl Akdeniz'de 2 bin 275 mültecinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, günde ortalama 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Raporda, mültecilerin rotalarındaki önemli değişiklikler de ortaya konuldu. İspanya, mülteciler için ilk defa Avrupa'ya ana giriş kapısı oldu. 2018'de bu ülkeye 6 bin 800 kişi kara yoluyla, 58 bin 600 mülteci ise deniz yoluyla ulaştı.

İtalya'ya gelenlerin sayısı da bir önceki yıla göre 5 kat azalarak 23 bin 400'e indi. Bunda İtalya'daki yeni hükümetin mülteci karşıtı politikalar etkili oldu.

Yunanistan'a ise bir öncekine benzer şekilde 32 bin 500 mülteci ayak bastı. 2017'de Yunanistan'a 30 bin kişi ulaşmıştı.

Raporu değerlendiren BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa'nın tüm gücüne, parasına ve teknolojisine rağmen Akdeniz'deki mülteci ölümlerini engelleyemediğine dikkat çekti. (DIŞ HABERLER)