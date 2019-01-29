İran'ın güneyindeki Zahidan kentinde patlama: 3 yaralı

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Mersin’de emek ve demokrasi güçlerinden yerel yönetim deklarasyonu

Aralarında CHP, HDP, ÖDP, EMEP ve Halkevlerinin bulunduğu Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, halkçı bir yerel yönetim için deklarasyon yayınladı.