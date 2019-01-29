29 Ocak 2019 22:03
İran'ın güneyindeki Zahidan kentinde patlama: 3 yaralı
İran’ın Zahidan kentinde el yapımı patlayıcının inflak etmesi nedeniyle 3 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Pixabay
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Muhammad Ganberi, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, Zahidan kent merkezinde 2 el yapımı bombanın patladığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı.
Ganberi, yerel saatle 20.30'da meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti. Olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı. (Tahran/AA)
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