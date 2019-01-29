Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor'u eleyerek çeyrek finalist oldu. Eşleşmede 15 Ocak'ta Bolu'da yapılması gereken ilk maç kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişti.

Bolu'daki müsabakayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesine bunun avantajıyla başladı. Spor Toto Süper Lig'de az süre alan oyuncular ile gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele eden Galatasaray, Yunus Akgün'ün 19, Muğdat Çelik'in 33. dakikalarda attıkları gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, Yunus Akgün'ün 69. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. Galatasaray, 78. dakikada 18 yaşındaki Yunus'un penaltıdan kaydettiği golle 4 farklı üstünlük kurdu.

Konuk takımda Chukwuma Akabueze'nin 80. dakikada penaltıdan attığı gol farkı 3'e indirse de tur atlayan tarafı değiştirmedi. Galatasaray, mücadeleyi 4-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri yarın çekilecek kurayla belli olacak. Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Galatasaray, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finalde mücadele edecek. (AA)