AKP adayı Binali Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, resmi adaylık başvurusuyla birlikte TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Yıldırım şunları söyledi:

“Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım. Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım. Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım.”

Yıldırım HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesiyle ilgili ise "Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz" yorumunda bulundu. (AA)