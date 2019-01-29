'Sudan'daki eylemlerde gözaltına alınanlar serbest bırakılacak'

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Sudan Güvenlik ve İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş'un ülkedeki hükümet karşıtı protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması kararı çıkardığını açıkladı. Açıklamada, serbest bırakılacakların sayısı ve ne zaman salıverileceklerine dair bilgi yer almadı.

Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, başkent Hartum ve çeşitli eyaletlerdeki 381 eylemde 19 Aralık'tan bu yana 816 kişinin gözaltına alındığını söylemişti.

Sudanlı muhalifler ise eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısının binden fazla olduğunu ifade ediyor.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış, kısa sürede birçok eyalette hükümetin istifası talebiyle yaygınlaşmıştı.

Uluslararası Af Örgütü eylemlerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor. (Hartum/AA)

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