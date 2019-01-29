CHP'nin "AKP'lilerin konaklama ücreti" sorusuna Şentop'tan yanıt

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Meclis Başkanı ve İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın AKP adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarını Meclis'e ödettiği iddialarını gündeme getirmiş ve Meclisten yaklaşık 150 aşçı ve garsonun Ankara'daki otellere 'hizmet içi eğitim' denilerek gönderildiğini bunun karşılığında AKP'lilerin ücretsiz konakladığını belirtmişti. Ceylan konuyla ilgili Binali Yıldırım'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

İddialara Binali Yıldırım adına Meclis Başkan Vekili Mustafa Şentop cevap verdi. Şentop, CHP’li Özgür Ceylan’a verdiği cevapta TBMM personeline verilen eğitim desteği karşılığında ilgili otellerin TBMM’den herhangi bir ücret talep etmediklerini, TBMM tarafından da kendilerine hiç bir ödeme yapılmamış olup alınan hizmet tamamen bedelsiz olduğunu söyledi ve “Oteller bu hizmeti tümüyle gönüllülük esasıyla vermektedir” dedi.

Şentop tarafından yapılan açıklamada “Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu iki hafta toplanmama kararı almış bulunmaktadır. Verilen iki haftalık arayı değerlendirmek amacıyla Meclis lokantalarında görevli garson, aşçı ve aşçıbaşılarının, bilgi, görgü ve tecrübelerini daha da geliştirmeye yönelik, Ankara’da bulunan hizmet ve sunum kalitesi yüksek otellere ilave eğitim için gönderilmeleri planlanmıştır. Bu kapsamda verilen eğitimler ve uygulamalar sürekli olarak ve yerinde gözlemlenmekte ve rapor haline getirilmektedir.

Garson, aşçı ve aşçıbaşılarımıza yönelik bu eğitim talebi, beş yıldızlı otellerin tüm genel müdürlerine iletilerek mesaisi ve durumu uygun otellerden onay alınanlara, kayıtlara girmesi ve resmiyet kesbetmesi bakımından resmi yazı yazılmıştır. Yerinde yapılacak bu eğitim karşılığında otellerle herhangi bir protokol imzalanmamış, eğitim hizmeti karşılığında herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Oteller bu hizmeti tümüyle gönüllülük esasıyla vermektedirler." denildi. (HABER MERKEZİ)