Nijer'de Boko Haram saldırısı: 4 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Diffa bölgesinde, Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, Diffa bölgesinde yer alan Bosso kentinden 4 kilometre uzaklıktaki bir noktada Boko Haram mensupları bir köye saldırarak, ev ve araçları ateşe verdi.

Saldırıda 4 sivili öldüren Boko Haram militanları bölgeden kaçarak uzaklaştı. Nijer İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum, saldırıdan hemen önce bölgedeki güvenlikle ilgili incelemelerde bulunduğu 3 günlük ziyaretini tamamlamıştı.

Savunma Bakanlığı, 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Nijer ordusunun Nijer-Nijerya sınırındaki Komadugu bölgesinde Boko Haram'a karşı düzenlediği hava destekli operasyonda, 287 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Nijerya merkezli Boko Haram, 2015 yılından bu yana Diffa bölgesine saldırılar düzenliyor. (Dakar/AA)