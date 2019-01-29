Petrol-İş Standard Profil'de yetki aşamasına geldi

Petrol-İş Sendikası örgütlenme çalışması yürüttüğü Standard Profil fabrikasında yetki aşamasına geldiğini duyurdu. Standard Profil’de çalışırken Petrol-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan işçiler ise “İşveren ve sendika arasında bir anlaşma mı var, biz işimizden olurken neden şimdi?” diye sordu.

Petrol-İş Sendikası tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, “Düzce şubemizin uzun zamandır planladığı ve yürüttüğü Manisa Standard Profil işyeri örgütlenmesi, tamamlanma noktasına geldi. Tamamına yakınıyla sendikamıza üye olan ve üyelik işlemleri halen devam eden Manisa Standard Profil işçileriyle birlikte, her türlü mücadeleye hazırız” denildi.

2013 yılında Petrol-İş’e üye olan işçilerin işten atıldığını hatırlatan bir işçi, “O zamanlar sendikal çalışmanın önüne geçmek için işveren Kimpet-İş diye bir sarı sendika kurdu, işçileri baskı ile bu sendikaya üye yapmaya çalıştılar. İlerleyen süreçte Lastik-İş Sendikası da örgütlemeye başladı ve 5 yıl içinde hem Petrol-İş hem de Lastik-İş üyesi işçiler işten atıldı. Şimdi ne değişti de işveren Petrol-İş Sendikasına işçileri örgütlüyor, bu neyin pazarlığı” dedi.

13 Mayıs 2013 ile Eylül 2015 arası Petrol-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçilerden biri de fabrika önünde 476 gündür direndiklerini ifade etti. İşçi, “Bu 2 bin 500 işçi için kazanılmış bir haktır. Bunun için öncelikle sendikanın girmesi için mücadele eden ve bunun için işinden ekmeğinden olan tüm işçilere teşekkür edilmeli. 476 gün SP önünde karda kışta çadırda direndik, bu kazanım hepimizindir. Ancak biz yıllar önce buraya Petrol-İş Sendikası girecek, Kimpet-İş girmesin gelin birlik olalım dedik, ama yüzlerce işçiyi işinden ettiler. Şimdi ise işveren ile sendika arasında ne değişti de bu işyerinde yetki aşamasına gelindi?” diye sordu. (Manisa/EVRENSEL)

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