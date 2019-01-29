Kendini devlet başkanı ilan eden Guaido: Halk diktatörlük altında

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise BBC’ye verdiği röportajda halkının ‘dikatörlük’ altında yaşadığını söyledi ve seçimlerin yenilenmesi çağrısını yineledi.

Guaido BBC'nin İspanyolca servisi BBC Mundo'ya “Benim görevim özgür seçimler çağrısı yapmak çünkü iktidarın istismarı söz konusu ve diktatörlük altında yaşıyoruz” dedi.

Guaido "Venezuela'da ya Maduro rejimi altında otorite, baskı ve işkence altında yaşamayı kabul edeceğiz ya da halkımız için özgürlük, demokrasi ve refahı” diye devam etti.

Guaido Maduro yönetiminin sokaklarda ‘genç insanları öldürdüğünü’ de iddia etti.

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GUAIDO’DAN ‘DIŞ TEMSİLCİLİKLERE ATAMA’

Öte yandan Juan Guaido, Amerika kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını duyurdu. Guaido, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Meclisten, ABD, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelere diplomatik temsilci atamak için izin istediğini belirtti.

Guaido paylaşımında, Ulusal Meclisin, ABD, Arjantin, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Ekvador, Şili, Honduras, Kanada, Peru ve Lima Grubu'na temsilci atanması talebini oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

Guaido, Venezuela'nın Washington'daki temsilciliğine Carlos Alfredo Vecchio'nun getirildiğini ifade etti.

Vecchio, dün Guaido tarafından ABD temsilciliğine atandığını açıklamış ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'da Vecchio'yu tanıdıklarını açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ülkesinin ABD'deki tüm diplomatlarını geri çekmişti.

GUAIDO'YA KARŞI İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ise kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Başsavcı Saab, gazetecilere yaptığı açıklamada, Guaido'nun halkın huzurunu bozduğu ve ülkede şiddet eylemlerine yol açtığını belirterek, “Venezuela Anayasası'na aykırı olan eylemlere önderlik eden Venezuela vatandaşı Juan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk” dedi.

Guaido'ya karşı bir soruşturmanın yürütüldüğün aktaran Saab, “Bu soruşturma kapsamında, Guaido'ya yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini ve banka hesapları ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Saab, Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin, soruşturmanın daha uygun bir şekilde yürütülmesi için olduğunu kaydetti.

Guaido, Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab tarafından hakkında "Yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması" için Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruyu küçümsemediğini belirtti.

Guaido, "Hapisle tehdit edilmeyi küçümsemiyorum ama bu ülkedeki hiçbir şey yeni değil" ifadelerini kullandı.

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BEYAZ SARAY: JUAN GUAIDO'NUN YANINDAYIZ

Beyaz Saray ABD'de bulunan Venezuela'ya ait tüm varlıkların Juan Guaido'nun kontrolüne geçtiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Ocak'ta Guaido'yu resmen tanıdığı hatırlatılan açıklamada, Nicolas Maduro yönetiminin ABD nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Merkez Bankası ve diğer finansal kurumlardaki Venezuela'ya ait tüm varlıkların “Venezuela halkının meşru temsilcisi” sıfatıyla Guaido yönetimine geçtiği ifade edildi.

Trump yönetiminin Guaido'yu tanıyan ülkeleri takdir ettiği ve diğer ülkeleri de bu yönde teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya insani yardım yapmaya devam edeceğine ve yardım miktarını artıracağına da dikkat çekildi.

Venezuela'nın ABD bankalarındaki konrolleri Guadio'ya devredildi

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak'taki açıklamasıyla Guaido'nun "Venezuela'nın tek meşru lideri" olarak tanıdığına işaret edilerek, bu ülkeye ait tüm finansal varlıkların da Guaido'nun kontrolüne geçtiği belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, dün bir adım atarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almış ve ülkenin ABD'deki 7 milyar dolarlık varlığını dondurmuştu.

ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım

Maduro ise dün yaptığı açıklamada, “Bu yaptırım kararlarıyla (PDVSA'nın ABD'deki şirketi) Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz” şeklinde konuşmuştu. (DIŞ HABERLER)