29 Ocak 2019 19:51
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Ocak 2019 20:49

Beyaz Saray: Juan Guaido'nun yanındayız

Beyaz Saray, Venezuela'nın ABD'deki varlıklarının kontrolünün ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanınan Juan Guaido'ya geçtiğini açıkladı.

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Beyaz Saray: Juan Guaido'nun yanındayız

Fotoğraf: ABD Savunma Bakanlığı

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    Beyaz Saray ABD'de bulunan Venezuela'ya ait tüm varlıkların Juan Guaido'nun kontrolüne geçtiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Ocak'ta Guaido'yu resmen tanıdığı hatırlatılan açıklamada, Nicolas Maduro yönetiminin ABD nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığı belirtildi.

    Açıklamada, ABD Merkez Bankası ve diğer finansal kurumlardaki Venezuela'ya ait tüm varlıkların “Venezuela halkının meşru temsilcisi” sıfatıyla Guaido yönetimine geçtiği ifade edildi.

    Trump yönetiminin Guaido'yu tanıyan ülkeleri takdir ettiği ve diğer ülkeleri de bu yönde teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya insani yardım yapmaya devam edeceğine ve yardım miktarını artıracağına da dikkat çekildi.

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    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak'taki açıklamasıyla Guaido'nun "Venezuela'nın tek meşru lideri" olarak tanıdığına işaret edilerek, bu ülkeye ait tüm finansal varlıkların da Guaido'nun kontrolüne geçtiği belirtildi.

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, dün bir adım atarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almış ve ülkenin ABD'deki 7 milyar dolarlık varlığını dondurmuştu.

    ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım

    ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım

    Maduro ise dün yaptığı açıklamada, “Bu yaptırım kararlarıyla (PDVSA'nın ABD'deki şirketi) Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz” şeklinde konuşmuştu.

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    GUAIDO'YA KARŞI İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ

    Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ise kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

    Başsavcı Saab, gazetecilere yaptığı açıklamada, Guaido'nun halkın huzurunu bozduğu ve ülkede şiddet eylemlerine yol açtığını belirterek, “Venezuela Anayasası'na aykırı olan eylemlere önderlik eden Venezuela vatandaşı Juan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk” dedi.

    Guaido'ya karşı bir soruşturmanın yürütüldüğün aktaran Saab, “Bu soruşturma kapsamında, Guaido'ya yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini ve banka hesapları ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Saab, Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin, soruşturmanın daha uygun bir şekilde yürütülmesi için olduğunu kaydetti. (AA)

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