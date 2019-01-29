Yapımcı ve oyuncular Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

Aralarında, Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Demet Akbağ, Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı Yılmaz Erdoğan, Oyuncu Ata Demirer’in de bulunduğu yapımcı ve oyuncular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Erdoğan ile görüşmek için Külliye'ye giden isimler şöyle:

Birol Güven (Yapımcı)

Şükrü Avşar (Yapımcı)

Timur Savcı (Yapımcı)

Cemal Okan (Yapımcı)

Muzaffer Yıldırım (Yapımcı)

Şahan Gökbakar (Oyuncu, Yapımcı)

Çağrı Özeren (Yapımcı)

Yılmaz Erdoğan (Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı)

Necati Akpınar (Yapımcı)

Fatih Aksoy (Yapımcı)

Mahsun Kırmızıgül (Yönetmen, Oyuncu)

Kerem Çatay (Yapımcı)

Mehmet Bozdağ (Yapımcı- TEKDEN Film)

Serdar Öğretici (Yapımcı - ES Film)

Bülent İnal (Oyuncu)

Burak Özçivit (Oyuncu)

Oktay Kaynarca (Oyuncu)

Ata Demirer (Oyuncu)

Tamer Karadağlı (Oyuncu)

Şoray Uzun (Oyuncu)

Demet Akbağ (Oyuncu)

Raci Şaşmaz (Yapımcı)

Onur Tan (Yönetmen)

Bahadır Özdener (Senarist, Yapımcı)

Elif Dağdeviren (Yapımcı)

Şükrü Erol Avcı (Yapımcı) (HABER MERKEZİ)