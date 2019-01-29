'Sinema Kanunu' Resmi Gazete'de yayımlandı

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere destekleme kurulları oluşturulacak.

Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere sekiz üyeden oluşan Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Sekiz üyeden oluşacak komisyon, ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını yapılacak. Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

Sinema filmi öncesinde reklamların süresi en fazla 10 dakika, fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak; sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşmayacak.

Sinema salonu işletmecileri, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek. Bilet ile mısır veya başka bir ürünün satışı birleştirilerek yapılamayacak.

ERDOĞAN 'SİNEMA KANUNU'NU OYUNCULARIN ÖNÜNDE İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımcı ve oyuncularla Külliye'de bir araya geldi, kanunu bu toplantıda imzaladı.

Aralarında, Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Demet Akbağ, Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı Yılmaz Erdoğan, Oyuncu Ata Demirer’in de bulunduğu yapımcı ve oyuncular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar / AA

Erdoğan ile görüşmek için Külliye'ye giden isimler şöyle:

Birol Güven (Yapımcı)

Şükrü Avşar (Yapımcı)

Timur Savcı (Yapımcı)

Cemal Okan (Yapımcı)

Muzaffer Yıldırım (Yapımcı)

Şahan Gökbakar (Oyuncu, Yapımcı)

Çağrı Özeren (Yapımcı)

Yılmaz Erdoğan (Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı)

Necati Akpınar (Yapımcı)

Fatih Aksoy (Yapımcı)

Mahsun Kırmızıgül (Yönetmen, Oyuncu)

Kerem Çatay (Yapımcı)

Mehmet Bozdağ (Yapımcı- TEKDEN Film)

Serdar Öğretici (Yapımcı - ES Film)

Bülent İnal (Oyuncu)

Burak Özçivit (Oyuncu)

Oktay Kaynarca (Oyuncu)

Ata Demirer (Oyuncu)

Tamer Karadağlı (Oyuncu)

Şoray Uzun (Oyuncu)

Demet Akbağ (Oyuncu)

Raci Şaşmaz (Yapımcı)

Onur Tan (Yönetmen)

Bahadır Özdener (Senarist, Yapımcı)

Elif Dağdeviren (Yapımcı)

Şükrü Erol Avcı (Yapımcı) (HABER MERKEZİ)