Kayseri'de döküm işçileri ücretleri için üretimi durdurdu

Kayseri Ortadoğu Döküm Fabrikası (ODS) işçileri 3 aydır ücretlerini alamadıklarını belirterek iş bıraktı. Evlerine ekmek dahi alamaz duruma düşürüldüklerini ifade eden işçiler, sendikacıları çağırdıklarını ve gerekirse uzun süreli bir grevi göze aldıklarını aktardı.

Fabrikanın uzun yıllardır aynı sorunları yaşattığını söyleyen işçiler “Kendileri sefa içindeler biz ise köle gibiyiz” diyerek tepki gösterdi. İşçiler bundan sonrası için de “Sendikanın daha etkili olmasını istiyoruz, gerekirse kamuoyu yaratarak sesimizi daha çok duyurmasını bekliyoruz. Biz burada canımız pahasına çalışıyoruz, 2 yıl önce Halo dayımızı cinayete kurban verdik. Hakkımızı söke söke alacağız” dedi.

ODS işçileri önceki yıllarda alacakları için 13 gün ‘grev’ yapmış ve kazanım elde etmişti. Birçok işçi o dönemde iş akitlerini fesh ederek işi bırakmış, patronun ihracatını engellemişti. Yaşadıkları sorunların kalıcı çözümü için sendikalaşma yolunu seçen ODS işçileri geçtiğimiz yıllarda Birleşik Metal-İş’e üye olmuştu. Uzun yıllardan sonra Kayseri’de bir ilki başaran işçiler daha sonraki süreçte sorunlarının birçoğunun çözülememesi nedeniyle sendikaya eleştirileri olmuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

ODS işçileri öfkeli: Zulüm değil de ne bu!