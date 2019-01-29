29 Ocak 2019 19:35
Adıyaman’da klor gazı zehirlenmesi: 5 işçi tedavi altında
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde klor gazından zehirlenen 5 işçi hastanede tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Fotoğraf: Hacı Bozkurt / DHA
Adıyaman Kahta Demirciler Çarşısı’ndaki Mehmet Dağ'a ait hurda demir deposunda bulunan eski klor tüpünden gaz sızıntısı meydana geldi.
Gazdan etkilenen işçiler 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, gaz sızıntının olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ekipleri ise ölçüm yaptı.
İncelemelerin ardından itfaiye ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi temizledi.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Adıyaman/AA)
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