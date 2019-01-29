Diyarbakır'da ‘çocuklar üşümesin’ kampanyası 

Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine ‘Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri’ ismini veren bir grup, 2 yıldır kendi imkanlarıyla yaptıkları kampanyalarla mont, ayakkabı gibi çeşitli ihtiyaçları olan çocuklar ve ailelere yardımda bulunuyor.

Diyarbakır’ın Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı’nda Evrensel’e konuşan grup üyelerinden Ahmet Eliçin, çalışmalarını tamamen gönüllülük esasıyla yaptıklarını belirterek, son bir yılda 857 çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söyledi.

857 ÇOCUĞUN İHTİYACI KARŞILANDI

Eliçin, “2 yıllık süreçte maddi durumu kötü olan çocuklar için birtakım çalışmalarımız var. Grup olarak 12 kişiyiz. Tamamen gönüllülüğü esas alarak bir araya geldik. Maddi bir destek almıyoruz sadece sosyal medya üzerinden kıyafet vb. ürün desteği alıyoruz. Son bir yılda 857 çocuğa ulaşabildik. Kışlık ihtiyacını karşıladık. 80 ailenin de erzak ihtiyacını karşıladık. Zihinsel engelli çocuklar ve yaşlı bakım kurumlarında moral günleri düzenledik. Çalışmalarımızı daha fazla ilerletmeyi ve genişletmeyi düşünüyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)