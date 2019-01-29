Boydak işçilerine kriz bildirisi veren EMEP üyelerine engelleme
Kayseri’de Boydak işçilerine krize ilişkin bildiri veren Emek Partisi üyeleri sendika ve fabrika yöneticileri tarafından engellenmek istendi.
29 Ocak 2019 18:30Son Düzenlenme Tarihi: 29 Ocak 2019 18:57
Kayseri’de Boydak işçilerine ‘ek zam’ talebiyle bildiri dağıtımı yapan Emek Partisi (EMEP) üyelerine Boytaş 2 ve Boyteks önünde Hak-İş temsilcileri ve güvenlik amirleri engelleme girişiminde bulundu. Emek Partisi, “İşçilerin alım gücü düşmüştür, ek zam talebi haklı bir taleptir, partimizin çalışması ve işçilerin talepleri engellenemez” diyerek engellemeye tepki gösterdi. (Kayseri/EVRENSEL)
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