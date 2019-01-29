29 Ocak 2019 18:15
CHP Parti Meclisi 2 Şubat'ta yeniden toplanıyor
CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 2 Şubat'ta toplanacak.
Fotoğraf: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında bir sonraki Parti Meclisi toplantısının tarihi belirlendi. Buna göre PM, 2 Şubat Cumartesi günü toplanarak yeni belediye başkan adaylarını tespit edecek. CHP, şimdiye kadarki 7 PM toplantısında 842 aday belirledi. (AA)
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