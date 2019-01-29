Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Rusya ile barışa ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinin Rusya ile barışa ihtiyacı olduğunu söyledi. Poroşenko, devlet başkanlığına yeniden aday olacağını ilan ettiği forumda yaptığı konuşmada, “Rusya Federasyonu ile barışa ihtiyacımız var. Soğuk barış, ama barış” dedi.

“Halk savaştan yoruldu” diyen Poroşenko, “Seçimlerde en önemli konulardan biri, savaş ve barış. Çünkü halk sadece devlet başkanını değil, aynı zamanda ülkenin başkomutanını da seçecek” diye konuştu.

Ukrayna’da silahlı kuvvetlerin gücünün artırılmasının önümüzdeki beş yılda da öncelik verilmesi gereken konular arasında olması gerektiğini belirten Poroşenko, “Yalnızca güçlü bir ordu barışı sağlayabilir” dedi.

‘2024’TE AB ÜYELİĞİNE BAŞVURACAĞIZ’

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını da bugün duyuran Poroşenko, “Ülkeme karşı hissettiğim büyük sorumluluk beni yeniden devlet başkanı adayı olma kararına itti” dedi.

Ülkesinin 2024 yılında Avrupa Birliği (AB) adaylığı başvurusunda bulunmayı planladığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı, “AB ve Ukrayna bugün hiç olmadığı kadar birbirine yakın” diye konuştu. (Kiev/DHA)