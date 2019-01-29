Sarkuysan ve Fontana işçileri Flormar direnişini ziyaret etti

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi Sarkuysan ve Fontana işçileri Flormar işçilerini ziyaret etti. Flormar işçilerinin kararlılıkla direnişe devam ettiğini ifade eden Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek, “Bugün burada gösterilen mücadele ve sizlerin desteği önemli” derken, metal işçileri ise maddi ve manevi olarak Flormar işçilerinin yanında olacağını bildirdi.

29 Ocak 2015’teki metal grevini hatırlatan metal işçileri, “Bugün, bizim için de mücadelemizin yıl dönümü olması nedeniyle önemli. Sizlerle buluştuk, mücadelemizi birleştirdik; daha da önemli oldu” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)