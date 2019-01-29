İranlı üst düzey heyet Şam’da Esad ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve beraberindeki bir heyet Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

İran medyasına göre, Esad ile bir araya gelen Cihangiri, iki ülke ilişkilerinin Hafız Esed döneminde güçlendiğini ve son yıllardaki gelişmelerle bunun daha da ilerleyeceğini söyledi.

Temaslar kapsamında imzalanan ekonomik iş birliği anlaşmasının İran, Suriye ve Irak arasındaki ulaşım, enerji, sağlık ve kültür alanlarında ilişkileri geliştireceğini kaydeden Cihangiri, Ankara, Tahran ve Moskova arasında sürdürülen Astana sürecinin de Suriye'deki çatışmanın sona ermesi için yol açıcı olduğunu dile getirdi.

Cihangiri'ye ziyaretinde Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Abdullah Abdullahi eşlik etti. (Tahran/AA)