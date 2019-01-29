Mersin’de siyasi partiler yerel yönetim bildirgesini imzaladı

Mersin’de bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, siyasi parti temsilcilerine ve belediye başkan adaylarına çağrıda bulunarak yerel yönetim bildirgesini imzalattı. İmza öncesi, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Mersin Şubesi'nde yapılan toplantıda, platform adına Mersin Tabip Odası Mersin Şube Başkanı Mehmet Antmen açıklama yaptı.

‘HALKÇI BİR BELEDİYECİLİK’

Kentin yeniden kazanılması için bir çalışma başlattıklarını ve bu çalışmayı yerel yönetim bildirgesi adı altında topladıklarını dile getiren Antmen, “31 Mart yerel seçimlerine giderken bir yanda ‘Mersin’le ilgili hayallerimiz bitmiş değil’ diyen mevcut belediye başkanı diğer yanda ise ‘Mersin’i marka yapacağız’ diyerek Toroslar ilçesinden Büyükşehir'e aday gösterilen kişilere emanet edilemeyecek kadar önemli bir kenttir Mersin. Yerel yönetimleri projecilik olarak sunan bu anlayış karşısında halkın gündemini yerel seçimlere taşımak, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim anlayışını seçenek olarak halkımıza sunmak, emek ve demokrasi güçleri için vazgeçilmez önemdedir” ifadelerini kullandı.

KENT MECLİSLERİNİN KURULMASINI İSTİYORUZ

Emek ve Demokrasi Platformu olarak; demokratik ve halkçı belediyecilik talep ettiklerinin altını çizen Antmen, “Bildirgemizde daha ayrıntılı olarak açıkladığımız, demokratik ve halkçı bir belediyecilik istiyoruz. Rantçı belediyeciliğin son bulması için bu metni imzalayan emek, demokrasi güçleri ile hep birlikte çalışırsak mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Emek Partisi (EMEP) bildirgeyi imzaladı. (Mersin/MA)