Barış akademisyenleri davası: Ara karar bozuldu, dosyalar birleşti

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti. Bianet’in haberine göre 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. İpek Yürekli’nin dördüncü; 23. ACM’de ise Boğaziçi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Seval Gülen, Prof. Dr. Ayşe Nüket Eralp, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu ve Prof. Dr. Oya Köymen’in üçüncü duruşmaları görüldü. 37. ACM’deki tek duruşmada Yürekli’nin avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılamadı. Mahkeme, duruşmayı 26 Şubat 14.40’a bıraktı. 23. ACM’deki duruşmalarda ise mahkeme kendi bünyesindeki akademisyen davalarını birleştirme yönünde karar verdi.

23. ACM’DE SAVCI DEĞİŞTİ

23. ACM’de Seval Gülen raporlu, Oya Köymen ise duruşmalardan vareste tutulduğu için katılmadı. Hazır bulunan avukatları İnayet Aksu Gülen’i bir sonraki celsede hazır etmek için süre istedi. Süre talebini kabul eden heyet, duruşmayı 16 Mayıs’a erteledi. Köymen’in ikinci duruşmasında önceki duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını hazırlamak için dosyanın tarafına gönderilmesini istemişti. Dünkü duruşma savcısı yeni görevlendirildiği için esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre istedi. 23. ACM heyeti, mahkeme bünyesinde görülen benzer dava dosyalarının birleştirilmesi yönündeki talepleri önceki ara kararlarında reddetmişti. Ancak bugün görülen duruşmaların tamamında ara kararını bozdu ve “aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından” ayrı ayrı görülen dört davayı birleştirme kararı aldı. Birleşen dosyaların duruşması 16 Mayıs’ta görülecek. (HABER MERKEZİ)

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