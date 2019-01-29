‘Mavi balina’ TBMM gündeminde: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?

Adana’da 13 yaşındaki bir çocuğun ‘Mavi Balina’ adlı oyun nedeniyle intihar etmesini Meclis gündemine taşıyan CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Önlem alınması için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?” diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dünya genelinde ‘intihara sürükleyen oyun’ olarak gündeme oturan ‘Blue Whale Challenge’, Türkçesiyle Mavi Balina isimli oyun hakkımda TBMM’ye soru önergesi verdi. Gürer, geçen dönemde de ‘Mavi Balina’ oyununa ilişkin uyarılarda bulunduğunu, önerge verdiğini, konuyu mecliste gündeme getirdiğini söyleyerek bu dönemde vermiş olduğu yazılı soru önergesine 22 gün olmasına rağmen halen yanıt gelmediğini söyledi. Gürer, “Bu konularda vermiş olduğumuz önergelere ve çalışmalara zaten tatmin edici yanıt alamıyoruz. ‘Bu çocuk neden böyle bir oyunu oynama sebebi duyuyor?’ sorusuna yanıt ararken bir de ‘Bu çocuk bu tür oyunları nasıl buluyor? Nasıl açıyor? Nasıl ulaşıyor? Ülkemiz bu konuda önlem alamayacak kadar aciz mi?’ sorularına da yanıt aramak lazım.” dedi.

‘KAÇ İNTİHAR VAKASI GÖRÜLDÜ?’

Gürer, ‘Mavi Balina’ oyunuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

“Mavi Balina Oyunu ile ilgili Türkiye internet ağlarında herhangi bir kısıtlama engelleme olmadığı görülmektedir? Türkiye’de Mavi Balina oyunu ile bağdaştırılan kaç intihar vakası görülmüştür? Kaçı ölüm ile sonuçlanmıştır? İntihar vakaları yaşanmadan önce bu tarz oyun ve uygulamalar hakkında ilgili birimlerce belirlenen yasaklamalar neden yapılmamaktadır? Sanal marketlerden indirilemeyen, link yoluyla ulaşılan bu oyunun Türkiye’ye kimlerin yaydığı ile ilgili çalışmalar yapılmakta mıdır? Sorumlular bulunmuş mudur? Hangi yasal işlemler yapılmıştır? Bu oyunu oynayanlardan psikolojik destek alan var mıdır? Bu tür oyunlar için, psikolojik destek veren devlet hastanesi psikiyatri merkezi var mıdır? Bu tür olaylar karşısında önlem amacıyla, okullarda bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapılmakta mıdır?”

LİSTELERE UYARAK İNTİHARA SÜRÜKLENMİŞ

Öte yandan Adana’da babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ’ın kendisini ölüme götürdüğü iddia edilen ‘Mavi Balina’ oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığı ortaya çıktı.

Olay, 21 Ocak günü Seyhan ilçesinde meydana gelmişti. Yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan 8’inci sınıf öğrencisi Emine Karadağ, babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti. Küçük kız, yapılan otopsinin ardından gözyaşları içinde aile mezarlığına defnedildi. Acı olayın ardından aile, kızlarının okul defterlerinde birçok gencin ölümüne neden olan ‘Mavi Balina’ oyununa ait yazılar ve resimler olduğunu gördü. Emine’nin defterini inceleyen yakınları, kızlarının ölmeden önce yapacağı 1 yıllık plan listesini buldu. 25 maddelik listede, Emine’nin oyundan gelen talimatlara harfiyen uyduğu anlaşıldı. Yazılan notlarda ise, “Anneni ve babanı huzurevine göndereceksin. Erkeklerle kavga edeceksin. Kimseyle konuşmayacaksın. Konuşmamaya yemin edeceksin” diye notlar görüldü. Emine Karadağ’ın amcası Hasan Karadağ, yeğeninin Mavi Balina oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığını düşündüklerini, çünkü kendisine ait cep telefonunda internet özelliği bulunmadığını söyledi. (HABER MERKEZİ)