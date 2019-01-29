Ölümün nedeni ağır çalışma koşulları mı?

Konya Seydişehir Devlet Hastanesi’nde kapısı içeriden kilitli poliklinik odasında ölü bulunan kulak, burun boğaz uzmanı 32 yaşındaki doktor İsmail Cem Temel’in cenazesi, ailesine teslim edildi. Gün içinde 5 ameliyat gerçekleştirip, yaklaşık 100 hastayı muayene ettiği belirtilen doktor İsmail Cem Temel, bel ağrısı şikayeti nedeniyle hemşirelere ‘ağırı kesici yapacağım’ diyerek koluna damar yolu açtırdıktan sonra odasına geçti. Mesai bitiminde temizlik görevlileri, kapının kilitli olduğunu fark edince Temel’in odasında telefonla görüşme yaptığını zannedip ayrıldı. Bir süre sonra tekrar geri gelen temizlik görevlileri, kapının yine kilitli olduğunu görünce, şüphelenip hastane yönetimine haber verildi. Temel’in odasında içinde potasyum klorür içeren birkaç ilaç tüpü ile enjektör bulunduğu belirtildi.

Kilitli olan kapı açılıp içeri girildiğinde doktor Temel, hareketsiz halde bulundu. Mesai arkadaşları yaptığı kontrolde Temel’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Temel’in kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra belirlenecek. Temel’in cenazesi sabah saatlerinde hastane önünde yapılan törenin ardından ailesine teslim edildi. (Konya/DHA)