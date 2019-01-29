Barodan Kozağaçlı mesajı: Acı ve matem üzerinden bir kötülük gösterisi

Ankara Barosu, Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın babasının cenaze törenine elleri kelepçeli olarak götürülmesine tepki göstererek, “Bu kötülüğü asla unutmayacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Yapılan yazılı açıklamada, uzun zamandır hiçbir zulmün, kaybettiği babasının mezarı başındaki Kozağaçlı’nın bileklerine takılan kelepçe kadar cisimleşmediği belirtildi. Kozağaçlı’ya takılan kelepçenin hak savunucularından ve hukuksuzluğu bizzat elleriyle inşa etmiş olmanın haklı korkusundan doğan bir simge olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yakalama kararına rağmen iki kez kendi iradesiyle ifade vermeye giden, bunun için yurt dışından gelerek rüştünü ve tahakküme karşı korkusuzluğunu ispat eden bir avukatın, babasının cenazesinde ellerine kelepçe takmak; ulusal düzeyde tüm kamuoyuna verilen bir mesaj, meslektaşımızın acısı ve matemi üzerinden teker teker hepimize zorla izlettirilen bir kötülük gösterisidir. Acıya ve mateme saygının, kelepçelerde cisimleşmiş korkulara üstün gelemediğini görmek, hukuk ve özgürlük adına verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğunu gösterdiği gibi bu kutlu mücadelemize inancımızı katlanarak artıyor. Meslektaşımızın acısını tüm kalbimizle paylaşıyor, bu kötülüğü unutmamaya söz veriyoruz.” (Ankara/EVRENSEL)