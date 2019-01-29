Aleyna Can'ın davasında bilirkişi "silah bozuk" iddiasını yalanladı

İstanbul Kartal'da 17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 3 kişinin yargılandığı davaya başlandı. Dava dosyasına konulan bilirkişi raporu, sanıkların silahın bozuk olduğu yönündeki iddiasını yalanladı. Raporda, olayda kullanılan tabancanın şarjörünün, sürgü tertibatının, horozunun ve tetik tertibatının çalışır vaziyette olduğu belirtildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Aleyna Can'ın eski sevgilisi Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici ve tarafları katıldı. Olaya ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına konuldu. Rapor, olay yerinde yapılan keşif sonucu hazırlandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU "SİLAH BOZUK" İDDİASINI YALANLADI

Üç kişilik heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, sanıkların silahın bozuk olduğu yönündeki iddialarını yalanladı. Raporda, olayda kullanılan tabancanın şarjörünün, sürgü tertibatının, horozunun ve tetik tertibatının çalışır vaziyette olduğu belirtildi.

Söz alan duruşma savcısı Faik Ateş, Bayram Ekici ve Mesut Vural'ın olaydan sonra kaçtıklarını hatırlatarak, "Her iki sanığın olaydan sonra kaçmaları hadisenin basit bir kaza ile öldürme olmadığını ortaya koymaktadır" dedi.

DNA TESTİ YAPILMASI KARARI

Savcı Ateş, Aleyna Can'da erkek DNA'sı tespit edildiğini hatırlatarak, tespit edilen bu DNA'nın sanıkların DNA'sı ile eşleştirilmesini talep etti.

Aleyna Can'da tespit edilen erkek DNA'sının sanıkların DNA'sı ile karşılaştırılması için sanıklardan kan örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici'nin (26) Aleyna Can'ın (17) erkek arkadaşı olduğu, 30 Kasım 2017 tarihinde Kartal Cevizli'de bir binada oda kiraladığı belirtiliyor. İddianamede, olay anında olay yerinde bulunan her üç şüpheli için de, "Kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

Daha önce müşteki sıfatı ile dinlenen Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş, "Olaydan iki ay önce kızım Düzce'ye geldiğinde perişan halde idi. 'Kim yaptı' dedim. Bayram Ekici'nin kendisini odaya kilitleyerek darp ettiğini söyledi. Rapor aldırdım ve Düzce Aile Mahkemesi'ne başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdım. Üçü bilerek öldürdüler, şikayetçiyim" demişti.

"SANIKLAR EN AĞIR CEZAYI ALMALI"

Duruşmadan sonra Aleyna Can'ın ailesinin Avukatı Kübra Süleyman basın açıklaması yaptı. Avukat Kübra Süleyman, bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirterek, "Sanıkların silahın bozuk olduğunu yönelik beyanları vardı. Ancak rapor silahın tüm teçhizatlarının çalıştığını ortaya koydu" dedi. Avukat Kübra Süleyman, gelecek celse karar çıkmasını beklediklerini belirterek, "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)