Pakistan'da polis karakoluna bombalı saldırı: 5 ölü, 17 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir polis karakoluna düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 4'ü polis 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Belucistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhsin Hasan Butt'un yerel medyaya verdiği bilgiye göre, Loralai kentindeki saldırı, polis adayları için yapılan sınav ve mülakatlar devam ederken gerçekleşti.

Belucistan İçişleri Bakanı Ziyaullah Langove, açılan ateşin ardından patlama yaşandığını, 2 saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü söyledi. Yerel medya ise öldürülen terörist sayısını 4 olarak açıkladı.

Loralai Hastanesi Müdürü Fahim Kakar, ağır yaralıların tedavilerinin askeri hastanede devam edileceğini kaydetti.

Bölge polis kordonu altına alınırken karakol boşaltıldı. Saldırı esnasında karakolda bulunan Emniyet Amiri Nisar Ahmed Han'ın yara almadığı açıklandı.

Aynı bölgede 1 Ocak'ta da bir saldırı yaşanmış, sınır koruma birliğinin lojmanları ve eğitim merkezinin bulunduğu komplekse girmeye çalışan teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmıştı. Patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, başlatılan operasyonda da 4 terörist ölü ele geçirilmişti. (İslamabad/AA)