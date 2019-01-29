Kaçak ocaktaki iş cinayetinde ödül gibi ceza

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde mühürlenmesine rağmen tekrar açılan ve sonrasında 2 işçinin göçükte yaşamı yitirdiği kaçak maden ocağının sahibi Şenol Medik (53), 15 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Subatan Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında 7 Temmuz 2018'de meydana gelen göçükte, işçiler Erkan Conkur (46) ve Hasan Yıldız (30) yaşamını yitirdi. Tutuklanan ocak sahibi Şenol Medik hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dava dosyasındaki bilirkişi raporunda, tutuklu sanık Şenol Medik'in yüzde 70 asli kusurlu, ölen maden işçilerinin de 'kaçak ocak olduğunu bilerek çalıştıkları' gerekçesiyle yüzde 15'er tali kusurlu bulunduğu belirtildi. Ayı zamanda ocağın ruhsatsız işletildiği için daha önce mühürlendiği ancak tekrar açılarak üretime devam edildiği ifade edildi.

İki işçinin yaşamını yitirmesi ile ilgili görülen davada işletmeci tutuklu sanık Şenol Medik'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şenol Medik, göçükte ölen işçiler Erol Conkur ve Hasan Yıldız'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ruhsatsız maden ocağı işleten Şenol Medik'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

İşsizlik nedeniyle madenciler, iş kazalarına ve ölüm tehlikesine rağmen iş güvenliği tedbirlerinden yoksun ocaklarda çalışmak zorunda kalıyor. Sadece Zonguldak'ta maden ocaklarında son 2013- 2018 yıllarında göçük, patlama, zehirlenme nedeniyle yaşanan iş cinayetlerinde 83 maden işçisi yaşamını yitirdi. 83 işçiden 29'u kaçak çalıştırılan maden ocaklarında yaşamını yitirdi. Sayıştay'ın Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için hazırladığı 2017 denetim raporunda ise 3 yılda 840 kaçak ocağın tespit edildiği ve 1992-2017 yılları arasında 129 işçinin kaçak ocaklarda yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Sayıştay: Zonguldak'taki kaçak ocaklar organize yapı haline geldi