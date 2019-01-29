29 Ocak 2019 15:16

Erdoğan: CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan: CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır

Fotoğraf: AA

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    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katıldı.

    Toplantıda, seçim süreci ve takvimini, seçim koordinasyon merkezlerinin çalışma biçimlerini, sandık ve seçim kurulu temsilcilerinin görevlerini ve seçimle ilgili tüm konuların konuşulacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP ve CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’i hedef aldı. 7 Haziran 2015’teki genel seçim sonuçlarını tanımayarak 1 Kasım 2015’te ülkeyi yeniden seçime götüren, bölgedeki DBP’li belediyelere kayyım atayan Erdoğan, “CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır” dedi.

    Konuşmasında 12 Eylül’de savcı olarak görev yapan Nurettin Soyer üzerinden CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’i de hedef alan Erdoğan, “Yine aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını bugünlerde yeniden vitrine çıkartmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

    Erdoğan konuşmasında nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2,5'e indireceklerini de açıkladı.

    ‘IŞIKLAR TKİ’YE AİT ŞİRKET TARAFINDAN İŞLETİLECEK’

    Türkiye’nin kömür üretimine ilişkin de konuşan Erdoğan “Ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Türkiye'nin kömür rezervinin toplam değeri ise 300-350 milyar dolar civarında. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmaktır” dedi. Erdoğan sürekli iş kazaları ve iş cinayetleriyle gündeme gelen Soma Işıklar’daki maden ocaklarına ilişkin de “Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir” dedi.

    4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİKTEN SONRA HAREKETE GEÇTİ

    SMA hastası çocukların yaşadığı ilaç krizine ilişkin de konuşan Erdoğan, “SMA ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik” dedi. SMA Tip-2 ve Tip-3 hastası çocukların ilaçları SGK tarafından karşılanmadığı için geçtiğimiz günlerde 4 çocuk hayatını kaybetmişti. Yüksek ilaç fiyatları nedeniyle pek çok aile SMA hastası çocuklarına ilaç bulmakta güçlük çekiyordu. (HABER MERKEZİ)

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