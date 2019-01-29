Tanzanya'da büyü cinayetleri sürüyor: 6 çocuk uzuvları için öldürüldü

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da 'büyü' cinayetleri sürüyor. Ülkenin güney batısındaki Njombe bölgesinde kulakları kesilmiş, dişleri sökülmüş halde altı çocuk cesedi bulundu. Önceki gün de aynı bölgede üreme ve solunum organları kesilmiş halde on çocuk cesedi bulunmuştu.

BBC Türkçe, öldürülen 6 çocuğun 2-9 yaş arasında olduğunu aktardı. Habere göre Njombe Bölge Yargıcı Ruth Msafiri, "Bu tamamen batıl inançlarla ilgili, çoğu insan büyülerden medet umuyor" dedi.

Polis, üçü aynı aileden olan kurbanların bir yakın akrabasını şüpheli olarak gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı da önceki gün, daha önce kaçırılan 3 ile 6 yaşlarındaki 10 çocuğun ölü olarak bulunduğunu bildirildi. Haberde çocukların üreme ve solunum organlarının kesilmiş olduğu aktarıldı.

Njombe Bölge Komiseri Christopher Sendeka, yaşanan cinayetlerin batıl inançlarla ilişkili olduğundan şüphelenildiğini belirterek, katillerin derhal bulunması için emir verdiğini söyledi.

Bölgedeki bazı 'büyücülerin', yardım için kendilerine gelen insanlara, bazı vücut parçalarının sağlık ve zenginlik getirdiği yönünde telkinde bulunduğu biliniyor.

Bölgede yaşayanlar, çocukların güvenliğinin sağlanması için hükümete çağrıda bulunurken, ebeveynlerin okula giderken çocuklarını korumak için yalnız bırakmadıkları aktarıldı.

Çocukların, gece aileleri pazarda sebze satarken evlerinden alındığı söyleniyor. (DIŞ HABERLER)