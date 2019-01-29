Meral Akşener: İktidarı mutfak yıkacak

Ankara'da medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Bu iktidarı mutfak yıkacak. Ateş almış gidiyor. Araştırma yaptırıyoruz, en fazla öne çıkan ekonomi değil, hayat pahalılığı'' dedi.

'İKTİDARI MUTFAK YIKACAK'

Soruları cevaplayan Akşener, 31 Mart seçimlerinde CHP ve İYİ Partinin Millet İttifakı'nın Ankara, İstanbul, İzmir'i alacağını söyleyerek, ''Bu iktidarı mutfak yıkacak. Ateş almış gidiyor. Araştırma yaptırıyoruz, en fazla öne çıkan ekonomi değil, hayat pahalılığı. 'Ne istiyorsunuzun' cevabı 'huzur' diyor insanlar'' dedi.

"Yerel seçimde İYİ Parti'nin başarı kriterinin" sorulduğu Akşener, "Manisa, Denizli ve Balıkesir bizde. Mersin'de ayrı ayrı giriyoruz. Bizim toplamda 9 belediyemiz, 2 de beldemiz var. Bunun üzerine ne koyuyorsak bizim için başarı kriteri olacaktır." dedi.

AKP İsmet Yılmaz'ın "AKP'li adaya oy vermek mahşerde beraat belgesidir" sözlerine de değinen Akşener, ''Artık ipin uçu kaçtı. Bu büyük bir endişenin varlığını gösterir. Ben dini eğitim almış bir insanım. Bunların hepsi şirk" dedi.

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Iğdır'da oyları birbirine yakın olan hem AKP hem de MHP'nin aday çıkardığı söyleyen Akşener'in "Madem Iğdır'da HDP ile yarışacak bu sistem, biz aday çıkarmayacağız ama 'MHP adayını destekleyin' diyemiyoruz korkudan çünkü Sayın Bahçeli reddeder" sözleri dikkat çekti. Akşener "Ahlat'ta 745 oyumuz var. Ahlat'ta aday çıkarmayacağız çünkü bu 745 çok önemli. Stratejik olarak baktığımız alanlar" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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