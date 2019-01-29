Mahkemeden akademisyen Suzan Yazıcı'ya yetkisizlik kararı

Mahir DOĞAN

Antalya

Barış bildiri imzacılarından, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Suzan Yazıcı’nın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Antalya Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada, mahkeme heyeti dosya kakında yetkisizlik kararı vererek dosyayı, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi. İlk duruşması görülen dava daha önce İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, mahkemenin aldığı kararla dava dosyası hakkında yetkisizlik kararı verilerek Antalya 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesine yollanmıştı.

10’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın müdahil Avukatları Münip Ermiş ve Mustafa Şahin mahkemenin yetkisizlik kararına itiraz ederek davanın Antalya’da görülmesi için yaptıkları itiraz mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Duruşmaya HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Bülent Şık, kurum temsilcileri ve akademisyenler katılarak Suzan Yazıcı’ya destek verdiler.