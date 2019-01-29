Gürer, taşeron işçiler için Meclis Araştırma Önergesi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bir kısmı belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçilerin sorunlarına kalıcı çözüm bulunması amacıyla Meclis Araştırması talep etti.

Gürer, taşeron işçilerin bir bölümü kadroya alınmasına rağmen, hem kadroya alınanlar hem de halen taşeron olarak çalışanların sorunlarının sürdüğünü belirtti. TBMM Başkanlığına önerge veren Gürer, kamuda ve özel sektörde ağırlıklı istihdam biçimine dönüşen taşeron işçiliğin; özlük hakları ve yaşam güvencesi açısından dengesizlikler ve sorunlar yarattığını vurgulayarak taşeron firmalarda çalışan işçilerle, aynı işi gören kadrolu çalışanlar arasında maaş ve sosyal güvence açısından derin uçurumlar doğduğunu belirtti.

İŞ CİNAYETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU TAŞERON İŞÇİ

Taşeron işçi çalıştıran firmaların, işi en düşük ücretle yaptırmayı amaçladığını belirten Gürer, bunun sonucu olarak işverenin taşeronlar işçiler arasında sendikalaşma, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulardan rahatsız olacağına dikkat çekti.

Gürer, "Unutulmamalıdır ki ağır çalışma şartları, düşük ücret, sosyal güvencesizlik, önemli sosyal hak kayıpları ve sendikasızlaştırma, taşeron için bir uygulama biçimine dönüşmüştür. Bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Son 16 yılda iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 22 binin üzerindeki işçinin çoğunluğunu taşeron çalışan ya da mevsimlik işçilerin oluşturduğunu söyleyen Gürer, "Taşeron işçi çalıştıran yerlerde çalışma koşullarına dair denetimlerin arttırılması için bir an önce adım atılması ve yaşanan insan hakları ihlallerinin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği genel durumunun bir an önce incelenerek gerekli uygulamalara geçilmesi şarttır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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