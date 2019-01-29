Leyla Güven’in eylemi 83’üncü gününde: Sıvı almakta zorlanıyor

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 8 Kasım’da başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 83’üncü gününde devam ediyor. Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde başlattığı eylemi, 25 Ocak’ta görülen dava duruşmasında tahliye edilmesi ardından evinde sürdürüyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Güven’in sağlık durumu da ciddiyetini koruyor. Diyarbakır Tabip Odası (DTO) tarafından oluşturulan heyet, Güven’in rutin sağlık kontrollerini yapıyor. DTO Başkanı Mehmet Şerif Demir, kamuoyunun Güven’in sağlık durumuna ilişkin kaygıları üzerine heyet oluşturduklarını söyledi. Demir, avukatlarının talebi üzerine Güven’in sağlık durumunda oluşan etkilerin tespit edilmesi ve açlık grevi eylemi boyunca uzman bir heyet tarafından gözlem altında tutulması için çalışmalara başladıklarını da belirtti.

‘KİLO KAYBI CİDDİ ORANDA’

Demir, heyetin ziyaret ettiği Güven’in kendisini iyi hissetmemesinden dolayı muayenenin gerçekleştirilemediğini söyledi. Güven’in halsiz ve iştahının kapalı olduğunu, zaman zaman sıvı almakta zorlandığını ifade eden Demir, ciddi oranda kilo kaybı ve kas kitlesinde azalma olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Demir, Güven’i muayene etmek üzere heyetin önümüzdeki günlerde tekrar bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

CEZAEVLERİNDE EYLEM SÜRÜYOR

Güven’in yanı sıra aynı taleple cezaevlerinde tutukluların 16 Aralık’ta başlattığı açlık grevi 45’inci, Federe Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Hewlêr’de Nasır Yağız’ın eylemi 70’inci, Birleşik Krallık’ın Galler bölgesinde İmam Şiş’in eylemi 44’üncü, Fransa’nın Strazburg kentinde ise bir grubun başlattığı eylem 44’üncü gününde devam ediyor.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve HDP eski Milletvekili Selma Irmak da 15 Ocak’ta başlattığı açlık grevini sürdürüyor.

GÜVEN KENDİSİNİ DESTEKLEYENLERİ SELAMLADI

HDP ve DBP Bağlar ilçe örgütü yöneticileri, Güven’e destek vermek amacıyla evinin bulunduğu binanın önüne geldi. Bina önünde dakikalarca alkış ve zılgıtlar eşliğinde slogan attılar. Evinin balkona çıkan Güven ise zafer işaretleriyle selamladı. Güven, şunları söyledi: “Merhaba size merhaba. Öncelikle sizin direnişinizi selamlıyorum ve kutluyorum. Var olun arkadaşlar hoş geldiniz başım ve gözüm üstüne geldiniz. Ben çok iyiyim. Beni merak etmeyin. İyi akşamlar hoşçakalın.”

Güven’in selamlamasının ardından gelenler hep bir ağızdan “Leyla Guven rûmeta me ye”, “Leyla Güven onurumuzdur” ve “Bijî berxwedana zîndanan” sloganları eşliğinde evin önünden ayrıldı. (MA)