TTB: Artan kızamık vakalarının sorumlusu AKP hükümetinin politikaları

Türk Tabipleri Birliği (TTB), kızamık vakalarının artışıyla ilgili TBB Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasıyla artan kızamık vakalarının sorumlusunun AKP hükümetinin sağlıkta dönüşüm politikaları olduğunu ifade etti. Açıklamayı okuyan TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, konunun TTB ve ilgili sağlık dernekleriyle tartışılarak planlanması gerektiğini söyledi.

TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Türkiye'de AKP hükümetleri döneminde sağlık hizmetlerini yönetenlerin görmezden geldiği sorunların yeniden yaşanmaya devam ettiğini söyleyerek, “2011-2013 yıllarındaki kızamık salgınından sonra 2018 yılında da kızamık vakalarında artış var” dedi.

KIZAMIK VAKASINDAKİ SAYI 2018'DE ARTTI

Adıyaman 2007 yılından 2013 yılına kadar vaka sayısının artarak devam ettiğine ve son olarak 2013 yılında vaka sayısının 7 bin 415’e yükseldiğine dikkat çekti. Buna karşın 2014 yılı itibariyle azalma gösteren vakaların 2017 yılında yeniden artış gösterdiğini belirten Adıyaman, “2018'in ilk dokuz ayında kızamık hastası sayısı 510 olarak rapor edildi. Buna karşın, bakanlık 'Kızamık hastalarının çoğunluğu yabancı hastalar, o nedenle sorun yok' demeye devam ediyor” diye konuştu.

BAKANLIĞIN VERİLERİNİN DOĞRULUĞU SORGULANMALI

2014 yılından beri sağlık bakanlarının 4 defa değiştiğini ancak söylemlerinin ve rapor edişlerinin değişmediğini ifade eden Adıyaman, “Kendi resmi bildirimlerine göre, her birinin bakanlığı döneminde kızamık aşılama oranı yüzde 95'in altına düşmedi. Bu düzeydeki aşılma eğer doğru bilgiye dayanıyorsa, o zaman ya aşılar bozuk veya eksik dozajlı olarak ithal ediliyor ya da soğuk zincir sorunu olmalı. Aksi halde aşılanmadığı için biriken aşısız olguların bu kadar kısa periyotta salgın ortaya çıkacak sayıda olmaması gerekiyor. Çünkü aşılama oranın yüzde 92-95 düzeyinde olması kızamık virüsünün dolaşımını durduruyor. Son yıllarda kızamık hasta sayıları göz önünde bulundurulduğunda, en başta Sağlık Bakanlığı verilerinin doğruluğunun sorgulanması bir zorunluluktur” dedi.

‘HÜKÜMET DE YETKİLİLER DE SUÇ İŞLİYOR’

Sağlık Bakanlığı ve ilgili yetkililerin günümüzde suskun olduğunu belirten Adıyaman, “Böyle bir durumda susmak sorumluluk doğurur. Salgına karşı hiçbir şey yapmamanın ülkemiz hukuk sistemi kapsamında suç olduğunu belirtelim. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na göre hükümet de yetkililer de suç işliyor” diye konuştu.

ARTAN KIZAMIK 'YABANCI VAKALARLA' AÇIKLANAMAZ

Artan vaka sayılarının 'yabancı vakalarla' açıklanabilecek bir durum olmadığını söyleyen Adıyaman, “Türkiye'de AKP hükümetlerinin ve onun sağlıkta dönüşüm programının bir hediyesi olan kızamık salgını bütün özellikleriyle ortalık yerdedir. Bu salgının sorumlusu, aile hekimliği sistemini getirerek kişiye ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin tek kurumdan sunumunu ortadan kaldırıp bunları ayrı ayrı kurumlara bölen, birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda bölge ve nüfus temelini, ekip çalışmasını ve fiili olarak ev ziyaretlerini ortadan kaldıran AKP hükümetleri ve sağlık bakanlarıdır” dedi.

Adıyaman, bakanlığın TTB ve ilgili derneklerle konunun paylaşılarak tartışılmasını ve kapsamlı bir planlama yapılmasını önerdi. (Ankara/EVRENSEL)